CIVITAVECCHIA – La Consulta delle Donne di Civitavecchia organizza, il 23 novembre alle 16 presso la sede di via Fusco, l’evento Ingiustizia, un incontro culturale in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa prevede una narrazione recitata di documenti storici e l’intervento di voci autorevoli come Daniela Sisti, Valeria Musarella, Loredana Bizzarri e Antonio Balsimelli.

La presidente della Consulta, Amelia Ciampa, ha spiegato il tema centrale dell’evento: «La violenza di genere ha radici profonde in un substrato culturale che considera la donna inferiore. Vogliamo riflettere su questa disparità, come il divieto per le donne di accedere alla carriera di magistrato, superato solo nel 1963 con il governo Moro».

Durante l’incontro, sarà possibile approfondire le difficoltà storiche affrontate dalle donne in diversi ambiti, dallo sport alle professioni, con l’ausilio di slide e testimonianze. L’evento si concluderà con un dibattito aperto, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Eleonora Mattia, consigliera regionale del Lazio.

La sede della Consulta, recentemente inaugurata, rimane un simbolo di accoglienza e sostegno per le donne, aperta h24 per ogni necessità. L’ingresso è libero. Nella locandina viene citata la frase: "Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all'uomo; piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo. Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva" (San Paolo Lettere - Nuovo Testamento).

