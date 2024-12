ALLUMIERE - Tutto pronto ad Allumiere per una nuova bellissima e imperdibile iniziativa targata Casa delle Arti.

L'associazione culturale di Allumiere, all'interno della bellissima location del Cral, darà vita domenica 17 marzo alle ore 17 allo "Swap Party", la festa delle seconde possibilità: usato? Si, grazie!.

Sarà un modo per incontrare persone e scambiare abiti usati, per allungare la vita dei prodotti, ridurre gli impatti ambientali e le spese in vista del cambio di stagione. "In questo evento si parlerà di moda e armocromia, ma anche della necessità di iniziare a pensare in maniera "circolare", come fosse un "cerchio" che non mette in conto delle uscite - spiegano gli organizzatori - oggi brand e amanti della moda sono sempre più votati alla sostenibilità, il nuovo trend è fare scelte green e salvare l’ambiente scegliendo materiali riciclabili, vintage, nonché il caro vecchio baratto".

L'evento sarà guidato dalla personal stylist Lavinia Trotti. Tutti sono invitati a portare i capi che non si usano più e scambiarli con altri che piacciono di più".

