TOLFA - A Tolfa si cercano nuovi membri per il gruppo ''Sbandieratori e Tamburini''. A Tolfa sempre più giovani stanno raccogliendo il testimone e stanno appassionando agli eventi tradizionali per promuovere la cultura locale e per difendere le proprie radici. Tra le tante iniziative e nato il gruppo Sbandieratori e Tamburini e in questi giorni hanno scritto un annuncio esortando a farsi avanti a quei giovani di Tolfa o appassionati del paese collinare, a quelli che vivono Tolfa durante sagre, feste, festival ed altri eventi. "Se hai voglia di entrare a fare parte del gruppo sbandieratori e tamburini o vuoi provare e conoscere la nostra realtà contattaci tramite la pagina facebook, Messanger, whats app o per mail. Lascia il tuo nome e numero e verrai contattato".

