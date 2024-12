CIVITAVECCHIA – Quattromila euro in buoni pasto, divisi per quattro associazioni: Caritas, Croce Rossa comitato locale, comunità di Sant’Egidio e La Casa di Cristina. Per il quarto anno consecutivo Rotary Club, Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host e Civitavecchia Porto di Traiano, e Fidapa uniscono le forze con l’obiettivo di regalare un po’ di serenità alle famiglie bisognose della città. Con l’iniziativa “A Natale stiamo insieme” infatti le quattro associazioni hanno voluto, ancora una volta, mettersi a disposizione della città «per far trascorrere un Natale leggermente diverso alle famiglie che ne hanno più bisogno – ha spiegato il presidente Rotary Matteo Di Bartolomeo – e regalare qualche sorriso in più in questo periodo dell’anno». «Un attimo di respiro e solidarietà – ha aggiunto la presidente Fidapa Laura Gurrado – un’iniziativa che bisogna ripetere nel corso degli anni, e non soltanto in occasione del Natale: come Fidapa e con le mie altre attività musicali ci saremo sempre». È stata quindi la presidente del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host, Stefania Tinti, a sottolineare l’importanza, attraverso gesti come questo, di restituire all’associazionismo «la sua missione di service, sempre più attento – ha spiegato – alle esigenze del territorio. Il nostro obiettivo è assolvere sempre più questa missione». L’invito del rappresentante del Lions Club Porto Traiano Benedetto Marasà è stato infine quello di mettere la solidarietà ai primi posti, non solo come associazioni, ma anche a livello personale, cercando di essere più vicini possibile a chi ne ha bisogno, a Natale, come nel resto dell’anno.