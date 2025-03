CIVITAVECCHIA – In via XVI Settembre arriva finalmente il divieto di fermata. Il Pincio lo ha posizionato proprio in corrispondenza della scuola, per evitare che la mattina le auto si fermino al centro della corsia - visto il restringimento dovuto ai lavori di demolizione dei palazzi Ater - e per aiutare il nonno vigile nel suo lavoro. La situazione è migliorata, ma non basta. Il grande assente in questa storia è l’agente di Polizia locale, che avrebbe tutta l’autorità di far rispettare la segnaletica e di multare gli eventuali trasgressori. Il traffico in quella zona, soprattutto all’orario di entrata e di uscita delle scuole, è quasi incontrollabile, considerato tra l’altro il vicino accesso al porto. Ce la farà il delegato Flavio Fustaino a capirlo e di conseguenza a richiedere la presenza di un agente di Polizia locale? Staremo a vedere.