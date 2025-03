CIVITAVECCHIA – Determinata, pragmatica e profondamente legata al territorio. Questi tre aggettivi descrivono alla perfezione Gabriella Sarracco, una figura chiave per la crescita e il consolidamento del Polo Universitario di Civitavecchia.

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Sarracco continuerà a guidare il consorzio universitario per i prossimi tre anni, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare ulteriormente la presenza accademica in città e garantire un futuro stabile alla struttura.

La sua conferma alla presidenza è il riconoscimento di un lavoro che ha già prodotto risultati significativi. L'assemblea dei soci – Fondazione Ca.Ri.Civ., Comune di Civitavecchia e Università della Tuscia – ha rinnovato la fiducia in Sarracco, premiando il suo impegno e la visione strategica che ha saputo imprimere al progetto universitario cittadino.

Un impegno costante per il futuro del Polo Universitario Uno dei primi dossier sul tavolo della presidente riguarda il finanziamento del Polo Universitario, oggi sostenuto in parte dal contributo annuale di 700mila euro che Enel versa in ottemperanza alla convenzione legata alla riconversione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord.

Un contributo che garantisce la sostenibilità economica del Polo, ma che rischia di venire meno con la chiusura della centrale prevista per il 2025.

Proprio per questo, Sarracco ha già avviato un'interlocuzione con Enel per cercare soluzioni che assicurino la permanenza dell'Università a Civitavecchia anche oltre quella data.

«Il primo passo è stato un incontro interlocutorio, ma che giudico positivo, a Roma con Enel, per studiare insieme le modalità per assicurare a Civitavecchia la permanenza del Polo Universitario», ha spiegato la presidente. La crescita dell’ateneo è sotto gli occhi di tutti. Attualmente, il Polo Universitario offre un’ampia gamma di percorsi accademici: 175 iscritti a Economia aziendale, 106 a Scienze biologiche ambientali, 102 alle lauree magistrali in Economia circolare, 46 a Marine Biology and Ecology. Vi sono inoltre 22 iscritti al Master di I livello Alta qualificazione e innovazione gestionale per la finanza competitiva e l’europrogettazione, 10 al Master Transport Security, Safety and Cyber Protection e nuove opportunità in arrivo con il Master "Complex Transport: Logistics, Safety and Security Risk Management", le cui iscrizioni sono possibili fino al 27 marzo prossimo.

Una realtà accademica sempre più internazionale Il Polo Universitario di Civitavecchia sta diventando un punto di riferimento non solo per gli studenti locali, ma anche per quelli provenienti da fuori città e dall’estero. I corsi in lingua inglese, come quello in Marine Biology and Ecology, stanno attirando un numero crescente di iscritti stranieri, che necessitano di adeguate strutture di accoglienza. «Tanti sono gli studenti fuori sede e quelli stranieri che frequentano i corsi in lingua. Alcuni li ospitiamo negli appartamenti della Fondazione Ca.Ri.Civ. di via Pio IV - ha spiegato Sarracco - ma ne arrivano tanti e non abbiamo abbastanza posti. Uno dei nostri impegni sarà trovare nuove opportunità per fornire altri alloggi».

Ma oltre ai numeri, ciò che rende davvero speciale questa realtà accademica è l’ambiente che riesce a garantire agli studenti: «La cosa che più mi colpisce ogni volta che varco il cancello è quello che questa università riesce a offrire: un ambiente a misura di ragazzo, dove vivere appieno ogni momento, non solo quello delle lezioni. Riescono a immergersi in un’atmosfera che altre università più grandi non riescono a garantire».

Nuove sfide e nuovi obiettivi: logistica e trasporti al centro del progetto Tra gli obiettivi principali della presidenza Sarracco c’è l’ampliamento dell’offerta formativa, in particolare nel settore della logistica, dei trasporti e della sicurezza. Un settore che rappresenta un'opportunità strategica per Civitavecchia, in quanto città portuale e nodo logistico fondamentale nel Mediterraneo. L’idea è quella di non limitarsi al master già attivato, ma di istituire un vero e proprio corso di laurea dedicato.

L’evento del 18 gennaio scorso ha rappresentato un primo passo in questa direzione. In quell’occasione è stato presentato il Master Universitario di II livello "Complex Transport: Logistics, Safety and Security Risk Management", organizzato dall’Università della Tuscia in collaborazione con il Centro Alti Studi della Difesa. Il master mira a formare figure altamente specializzate, pronte a entrare nel mercato del lavoro con competenze manageriali di alto livello. «Mi auguro di poter portare a Civitavecchia un corso completo di Logistica, Trasporti e Sicurezza, non solo un master», ha sottolineato Sarracco, evidenziando come l’Università cittadina debba crescere per offrire sempre maggiori opportunità ai giovani.

Un’università che guarda al futuro L’impegno di Gabriella Sarracco è testimoniato dal successo dell’Open Day dello scorso 19 febbraio, durante il quale tanti studenti hanno potuto conoscere da vicino l’offerta formativa del Polo Universitario. "Un grande risultato, giustificato dall’attrattività della nostra offerta formativa", ha commentato la presidente.

Il cammino da percorrere è ancora lungo, ma la determinazione di Gabriella Sarracco e il suo impegno per il territorio rappresentano una solida garanzia per il futuro del Polo Universitario. Civitavecchia ha oggi un’istituzione accademica in crescita, che punta a diventare sempre più un riferimento per la formazione e l’innovazione. Grazie a una leadership salda e a una visione chiara, il Polo Universitario è pronto a cogliere nuove sfide e opportunità per il territorio e per le nuove generazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA