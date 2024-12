Torna la sessione gratuita on line dei test d’ingresso per l’immatricolazione ai corsi di laurea Unitus. L’appuntamento è per il 22 maggio per le macroaree umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica, per il corso in Design per l’Industria sostenibile e il territorio e per i corsi a numero programmato in Ingegneria Industriale e per il corso professionalizzante in Tecniche per la bioedilizia. Il 28 maggio sarà invece possibile sostenere il test per il corso di laurea professionalizzante in Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici. Il calendario dei test è consultabile alla pagina Test di Ingresso – Università degli Studi della Tuscia. Il test per i corsi ad accesso libero che riguarda le macroaree e il corso di Design, non ha carattere selettivo. Nel caso in cui uno studente non raggiungesse il punteggio minimo richiesto, avrà l’opportunità di ripeterlo in una data successiva o, in alternativa, di recuperare il debito formativo attraverso corsi integrativi attivati successivamente all’immatricolazione. I corsi di studio a numero programmato in ‘’Ingegneria Industriale’’, ‘’Tecniche per la bioedilizia’’, e ‘’Produzione sementiera e vivaismo’’, ‘’Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici’’ e ‘’Conservazione e restauro dei bei culturali’’, per cui si prevede un massimo numero di immatricolazioni, hanno invece un test di ingresso dedicato con diverso regolamento e bando di iscrizione, ma sempre gratuito e sostenibile a distanza. Per il corso di laurea interateneo con l’Università Foro Italico “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” e per il corso di laurea in “Scienze dell’educazione” interateneo con l’Università Roma Tre, sarà necessario sostenere i test, denominati rispettivamente TOLC-F e TOLC-SU, in modalità a distanza, offerti dal Consorzio Interuniversitario per i Sistemi Integrati per l’Accesso (Cisia). Maggiori informazioni al link https://shorturl.at/yIN48. Sostenere i test è semplice: è sufficiente avere un computer con accesso a Internet, dotato di microfono e webcam. Tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per prenotare i test sono disponibili al seguente link: http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/. Gli studenti con disabilità e Dsa possono richiedere supporto personalizzato scrivendo a inclusione@unitus.it.

