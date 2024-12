TARQUINIA – Diplomatici dell’Ambasciata del Nicaragua al Cardarelli. La classe quinta dell’indirizzo Turistico dell' istituto "Vincenzo Cardarelli" ha accolto lunedì diplomatici dell'ambasciata del Nicaragua in Italia. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con l'associazione Semi di pace, la disponibilità della dirigente scolastica, Laura Piroli e ldelle insegnanti Enrica Bravetti, Rachele Centini e Claudia Piastra.

L'addetta culturale, S.E. dottoressa Vilma Melendez e l'addetto alla cooperazione, dottor Junior Escobar Fonseca, interagendo con gli studenti in spagnolo, li hanno coinvolti ed affascinati sulla straordinaria figura di Rubén Darío, poeta, giornalista e diplomatico nicaraguense, considerato il fondatore del modernismo letterario. Un approfondimento che ha permesso ai giovani di conoscere un personaggio che ha testimoniato, con la sua vita, l'importanza dello studio, della letteratura e delle relazioni internazionali quali veicoli di valori e di cooperazione. L'incontro poi si è sviluppato con una panoramica sulle ricche possibilità che il Nicaragua offre dal punto di vista di un turismo eco sostenibile, rispettoso delle tradizioni e delle preziose diversità culturali e linguistiche. Sono stati proposti spunti per pensare fuori dagli schemi e dalle rotte note, puntando ad un turismo comunitario, esperienziale e sostenibile sotto tutti i punti di vista.

Un’ottima occasione per formare viaggiatori consapevoli e futuri professionisti del settore turistico del domani. Un doveroso ringraziamento va all'ambasciatrice del Nicaragua, in Italia, dottoressa Monica Robelo per aver facilitato l'interessante evento formativo. L'Istituto Cardarelli si pone, sempre più, in una dimensione di apertura e collaborazione con il mondo per offrire, ai propri studenti, percorsi ed opportunità di crescita umana e professionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA