CERVETERI - È un Giovanni Cena dal volto nuovo quello che ieri ha accolto i bambini che dopo il meritato riposo estivo, hanno nuovamente varcato la soglia del plesso per iniziare un nuovo anno scolastico all'insegna dell'apprendimento e "dell'avventura". A regalare nuovi colori alle mura esterna (ma anche nelle classi) sono stati i genitori dei ragazzi e l'artista Tiziana Rinaldi Giacometti. «L’arte è importante, ogni immagine è un messaggio che va ad incidere nella psicologia umana e per questo si dovrebbero sempre impiegare dei professionisti e laureati in arte visiva, quando si tratta di un’opera. Questo discorso è importante anche per chi coordina degli artisti, il quale dovrebbe avere le conoscenze artistiche necessarie per la realizzazione di un ottimo lavoro di insieme. L’opera che ho realizzato qui al Giovanni Cena ha l’intento di incentivare i ragazzi ad essere cittadini del mondo, ad aprire le loro menti, a conoscere diverse culture, ad aiutarsi a vicenda e a intraprendere il cammino della vita, senza tralasciare i punti forti della nostra scuola come i progetti Erasmus e la musica. Con l’intento di poter spirare i ragazzi durante tutto l’anno scolastico», ha detto Tiziana. Un’artista fuori dal coro, già protagonista, in maniera indipendente, di numerose opere in varie città tra cui Cerveteri. Con una formazione pittorica presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Tiziana Rinaldi in pochi anni è stata protagonista in musei e istituzioni in Italia e all’estero. Tiziana è dovuta intervenire anche su vari disegni eseguiti negli anni passati. «Un ringraziamento speciale va alla generosità delle varie famiglie dell’Istituto le quali sono riuscite ad eseguire diversi lavori su classi e corridoi che erano in condizioni non accettabili. Grazie anche al preside Vincenzo Colucci, alla vicepreside Emilia Mameli e alla seconda collaboratrice Domelita Di Maggio», scrivono alcuni genitori.

