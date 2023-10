CIVITAVECCHIA – Oltre 200 tra bambini e ragazzi alla Marina per pulire le spiagge nell’ambito del progetto “Adotta un habitat” dell’associazione Ambiente Mare Italia. Nella mattinata di ieri da piazza della Vita fino alla spiaggia del Pirgo c’è stata un’invasione di ragazzi e ragazze di Don Milani e Biotecnologico dell’IIS Calamatta. Oltre 200 studenti, più o meno piccoli, si sono riversati sul lungomare di Civitavecchia per ripulirlo sotto l’attenta supervisione dei docenti e dei rappresentati di Ami. È stata anche messa in piedi una gara tra i ragazzi che si sono sfidati all’ultimo sacco di rifiuti raccolto per vincere un piccolo premio. Nell’ambito dell’iniziativa i ragazzi hanno adottato il tratto di spiaggia. «Siamo stati qui già nel dicembre 2022 - hanno spiegato da Ami - per ripulire questo tratto. Ciclicamente facciamo attività monitoraggio su questo tratto di costa per verificare le condizioni e fare attività di pulizia. Si tratta di una importante attività di sensibilizzazione ambientale». Gli studenti della Don Milani (primaria di primo grado, classi quinte e prime medie) e quelli del biotecnologico (superiore) del Calamatta hanno passato la mattinata con questo progetto di educazione civica che mira a sensibilizzare sull’importanza del mare e di un ambiente vissuto nel rispetto e con consapevolezza.

