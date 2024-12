CIVITAVECCHIA - L’Istituto di istruzione superiore Calamatta, in collaborazione con la sottosezione della Polizia Stradale di Civitavecchia e Albano, ha organizzato un incontro formativo per sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’educazione stradale. L’iniziativa, guidata dall’ispettore Alessandro Cecchelli, comandante della Polizia Stradale di Civitavecchia, si è posta l’obiettivo di diffondere consapevolezza sui rischi della strada e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida.

Tra i temi trattati, particolare attenzione è stata dedicata ai pericoli legati alla guida sotto effetto di sostanze, alla distrazione causata dall’uso dello smartphone, all’importanza del casco per motociclisti e ciclisti, e alla crescente diffusione dei monopattini elettrici. La sensibilizzazione non si è limitata agli studenti: il progetto mira a coinvolgere indirettamente anche le famiglie, incoraggiando un dialogo tra ragazzi e genitori per diffondere una cultura della sicurezza stradale.

L’iniziativa, coordinata dal professore Marco Giardini e promossa dalla professoressa Simonetta Paluzzi, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuole, istituzioni e aziende. La partecipazione di esperti del settore e la sinergia tra CNA Diagnostica Auto e altre realtà produttive arricchiscono il percorso formativo, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con figure professionali del territorio. Oltre all’educazione stradale, l’IIS Calamatta, guidato dalla professoressa Giovannina Incorvaia, si distingue per progetti innovativi che spaziano dall’automazione industriale al settore biotecnologico.

