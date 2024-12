BASSANO ROMANO - «In queste ore stanno circolando sul web notizie completamente false, destituite di ogni fondamento, che annuncerebbero lo spostamento dei ragazzi e delle attività nel plesso di San Vincenzo. Il plesso di Via Vespucci sarà aperto e le lezioni saranno garantite». A garantirlo è la stessa amministrazione comunale, che spiega: «Nelle scorse settimane, infatti, è stato fatto un incontro tra l'amministrazione comunale, i responsabili sicurezza e i referenti delle scuole, per concordare insieme il cambio degli ingressi/uscite al fine di garantire la sicurezza dei ragazzi e del personale della scuola in concomitanza con i lavori; sono state inoltre pianificate piccole modifiche negli ambienti interni per garantire la possibilità di seguire le lezioni con il minor impatto possibile derivante dalle lavorazioni esterne, la cui prosecuzione è inevitabile. Certamente - proseguono dal Comune - sarà un anno che presenterà maggiori difficoltà rispetto ai precedenti. È impossibile trovare soluzioni alternative. I lavori, di notevole entità, che trasformeranno il plesso, saranno tanti e serve tempo, oltre 1 anno. Di conseguenza è impossibile spostare oltre 700 persone e le conseguenti attività. Nemmeno il Monastero avrebbe uno spazio sufficiente per contenere questa mole di persone».

«Riteniamo la diffusione di queste false notizie - sottolineano dal Comune -, che rischiano di allarmare senza motivo le famiglie, sia grave e rappresenti una condotta profondamente scorretta.

Non ci aspettiamo certamente applausi e complimenti dai nostri detrattori, non pretendiamo nemmeno obiettività, mai mostrata peraltro. Riteniamo però che almeno il rispetto nei confronti dei ragazzi, delle famiglie e della cittadinanza tutta sia il minimo sindacale per qualsiasi piattaforma di confronto. Indipendentemente da questo, una cosa è certa: Bassano Romano è attualmente la più importante realtà scolastica del territorio e a breve avrà anche una struttura da sogno, degna del nostro prestigio scolastico», concludono l’amministrazione comunale.

