MONTALTO – Si è svolto alla scuola dell’infanzia di Montalto di Castro e Pescia Romana lo screening gratuito per la prevenzione dell’ambliopia, chiamata comunemente occhio pigro, organizzato dal Lions Club Tarquinia, nell’ambito del service “Sight for kids”. L’oculista Alfonso Carnevalini, coadiuvato dalla dottoressa Laura Voccia, presidente del Lions Club Tarquinia, con il sostegno di Antonella Tenan e Fabio Fiorelli, soci del Lions Club Tarquinia, ha visitato 100 bambini tra i 3 e i 5 anni.

Individuati 13 casi di ambliopia per i quali è stato consigliato di effettuare una visita oculistica più completa. A ogni piccolo alunno è stato consegnato un referto da portare alle famiglie e un dono natalizio. La proposta dello screening è stata accolta immediatamente dalla dirigente scolastica Marianna De Carli e dalle famiglie coinvolte.

«L’ambliopia è spesso non riconosciuta, perché il cer­vello si adatta utilizzando solo le immagini nitide che proven­gono dall’occhio sano e ignora quelle sfocate trasmesse dall’occhio con alterazioni funzionali. Se non trattata precocemente l’ambliopia può comportare serie conseguenze – afferma la dottoressa Voccia, presidente del Lions Club di Tarquinia e specialista in oculistica –. Le cause più comuni sono lo strabismo e i vizi di refrazione (miopia, iperme­tropia, astigmatismo)».

La diagnosi precoce è indispensabile per un’ottimale correzione e il completo recupero della funzione visiva. Il nostro Club considera questo service molto importante e lo ha voluto presentare alla preside De Carli, che si è messa a disposizione insieme agli insegnanti per la sua realizzazione. A loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l’accoglienza e la perfetta organizzazione.

«Ringrazio la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli, che ha voluto portare il suo saluto e partecipare alle visite È sempre entusiasmante stare tra i bambini. Con il nuovo anno riproporremo lo screening alla scuola materna dell’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia e lo porteremo all’attenzione di altri istituti dei comuni limitrofi», conclude.

