VIGNANELLO - Si è svolta nei giorni scorsi la commemorazione, da parte dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Vignanello, dei nostri concittadini Angelo Fochetti e Aldo Francesco Chiricozzi, martiri delle Fosse Ardeatine, in occasione dell’80esimo anniversario dall’eccidio.

Il sindaco Federico Grattarola, che non è potuto essere presente per motivi di lavoro, si complimenta con i ragazzi, diligenti e ben preparati dai professori, attivamente coinvolti e calati perfettamente nella vicenda.

Hanno ricostruito un vero e proprio spettacolo teatrale, completo di letture e concerto di flauti. L’incontro è stato moderato dalla vicesindaco Sabrina Sciarrini, dalla professoressa Marina D’Auria, dalla dirigente scolastica Emilia Conti, dallo scrittore locale Tommaso Marini e dai professori del Midossi Rita Margarit e Mario Annesi. Presenti tutte le associazioni locali e le varie rappresentanze, soprattutto l’Arci il Cantinone, nella persona di Angelo Anselmi, che insieme alla concittadina e professoressa Sonia Stefanucci, in collaborazione con l’amministrazione Comunale, ha fortemente voluto la visita alle Fosse Ardeatine, affinchè diventi strutturale per la scuola.

Sulle note dell’inno di Mameli, sono state scoperte le targhe commemorative realizzate dal Liceo Artistico Midossi, di Angelo Fochetti e Aldo Francesco Chiricozzi, la prima volta in 80 anni. Al termine dell’evento, tra applausi e lacrime, l’amministrazione comunale, nelle persone della vicesindaco Sabrina Sciarrini e dei consiglieri Aurora Montanaro, Natascia Togni e Riccardo Agostini, ha consegnato degli attestati di ringraziamento, realizzati dalla consigliera Emanuela Piermartini, ai ragazzi della scuola secondaria di I grado, che si sono distinti per la preparazione, l’educazione, la diligenza e la sensibilità avuta per trattare una tematica cosí importante.

«Si ringrazia il capogruppo della minoranza Pietro Paolo Anselmi per l’intervento, i professori, le maestre e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa commemorazione», fanno sapere dal Comune.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio della Regione Lazio – Interventi LR 24/2019 DGR 399/2023 “Piano annuale 2023.

