FIUMICINO - Premiati in Aula consiliare i tre studenti degli Istituti Comprensivi Porto Romano ed Emilio Segrè che si sono qualificati per le finali dei “Giochi Matematici 2024”, previste il 25 maggio all’Università Bocconi di Milano.

Alla consegna dei “diplomi” il sindaco Mario Baccini, il segretario Ggenerale,Giuseppe Alemanno, il presidente del Consiglio comunaleRoberto Severini e l’assessore alla cultura, Federica Poggio.

«Premiare i tre studenti che si sono distinti nei Giochi Matematici, onorando il nostro Comune in una competizione internazionale, dimostra quanto il capitale umano sia la misura di crescita della città.– ha sottolineato il Sindaco durante il suo intervento –. Ringrazio per la presenza gli assessori, i consiglieri, le Forze dell’Ordine, i dipendenti comunali, le associazioni, la stampa del territorio e tutti coloro che rappresentano la spina dorsale della nostra città, senza i quali le iniziative di crescita verso il futuro sarebbero impossibili da realizzare. – ha proseguito –. In occasione della Pasqua auguro a tutti noi che il ruolo della persona ed il rispetto per i diritti umani diventino valori imprescindibili per tutti i popoli del mondo».

«Dopo aver premiato, sportivi e artisti oggi abbiamo voluto riconoscere le eccellenze anche nell’ambito della matematica, spesso materia ostile per molti alunni. Spero che la loro dedizione ed il loro impegno possano essere di stimolo, anche per altri ragazzi, ad avere un approccio migliore verso l’aritmetica», ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Federica Poggio.