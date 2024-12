CIVITAVECCHIA – Portualità e geopolitica, blue economy e commercio internazionale: sono i temi trattati nella lezione di ieri all’istituto tecnico economico Baccelli-Stendhal dal presidente dell’Adsp Pino Musolino, di fronte agli studenti del corso di Relazioni Internazionali per il Marketing e il percorso Afm quadriennale. L’incontro, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Maria Federici e organizzato dalle docenti Sargolini e Ferri, mirava a far conoscere agli alunni in modo esaustivo la più importante realtà economica del territorio. Tema centrale la portualità nel quadro nazionale, ma soprattutto internazionale. Ha introdotto i lavori Alessandro Bonifazi, analista geopolitico, il quale ha illustrato ai ragazzi la crucialità del ruolo dei porti nel contesto globale, portando esempi concreti inerenti la sua area di competenza, quali la Belt and Road Iniziative (Nuove Vie della Seta) e la logistica della Supply Chain internazionale.

A seguire l’intervento del presidente Musolino. Esperienza e professionalità messe al servizio della platea di alunni che studiano l’internazionalizzazione e la sostenibilità. Il Presidente ha spiegato ruolo e organizzazione dell’ente che governa, l’importanza della blue economy e i collegamenti con gli obiettivi del Green Deal e dell’Agenda 2030. La parte finale dell’incontro ha avuto ad oggetto i principali attori del commercio internazionale, la profonda interconnessione tra geopolitica e scambi globali e il ruolo strategico degli scali marittimi, anche con un rapido ma necessario excursus storico dei conflitti.

«Per gli studenti di un Istituto economico incontri formativi come questo rappresentano un’occasione di crescita – hanno spiegato le organizzatrici – la complessa realtà economica locale inserita nel più ampio contesto globale, il focus sui conflitti e le loro ripercussioni sul commercio internazionale analizzate da chi ha competenze di questo livello possono solo che essere vissute positivamente da tutto l’Istituto che ne esce decisamente arricchito. Ringraziamo la dirigente scolastica per l’opportunità, il dottor Bonifazi per l’accattivante introduzione ma soprattutto il presidente Musolino che, nonostante i suoi numerosi impegni, ha trovato delle ore da dedicare ai nostri ragazzi».