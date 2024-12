CIVITAVECCHIA – Grandissima partecipazione, ieri mattina, all’open day del Polo universitario di piazza Verdi. Sala piena oltre ogni aspettativa, con tantissimi ragazzi hanno partecipato all’iniziativa di orientamento, a conferma di come l’università cittadina sia diventata un vero e proprio punto di riferimento, in termini di qualità e di percorsi proposti. Ma l’idea è quella di non fermarsi e fare ancora di più. L’ha confermato la presidente del Consorzio Gabriella Sarracco, ribadendo la volontà di istituire un nuovo corso in Ingegneria della logistica, della sicurezza e dei trasporti, «strettamente legato - ha spiegato - all’economia mare, al porto, all’interporto e all’aeroporto di Fiumicino. La Regione Lazio si è mostrata molto interessata, abbiamo già avuto modo di parlare con il vicepresidente Roberta Angelilli. Ci aspettiamo risposte a breve». D’altronde la forza del polo universitario cittadino sta proprio nel fatto di essere radicato sul territorio e di garantire quindi le giuste risposte in termini di formazione. I corsi triennali, in Economia aziendale e Scienze biologiche ambientali e le due lauree magistrali, in lingua inglese, in Economia circolare e Biologia marina, lo dimostrano. Il vicepresidente della Fondazione Cariciv Valentino Carluccio ha confermato poi che«quello dell’Università è l’investimento più importante dell’ente al fine di dare alla città una sede universitaria di prestigio e favorire la formazione dei giovani. Ci sarà uno sforzo sempre maggiore - ha garantito - all’interno del consorzio universitario come quello di mettere a disposizione degli alloggi per gli studenti stranieri». Particolarmente soddisfatta l’assessore alla Scuola Simona Galizia che, insieme al rettore Stefano Ubertini, ha ricordato come la scelta del percorso formativo sia una decisione fondamentale per i ragazzi, che avrà un impatto significativo sul loro futuro. E il Polo cittadino, in questo senso, può fornire le giuste risposte alle loro esigenze.

