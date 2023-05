CIVITAVECCHIA – L’assessore alla Scuola Simona Galizia comunica che sono stati approvati gli elenchi delle conferme di iscrizioni all’a.e. 2023/2024, nonché le graduatorie degli ammessi e le “liste di attesa” relative alle nuove iscrizioni.

L’Ufficio Pubblica Istruzione invita tutti gli interessati a prendere visione degli allegati elenchi e delle comunicazioni che saranno trasmesse per e-mail. Gli ammessi dovranno formalizzare l’accettazione del servizio nei termini e con le modalità indicati dall’Ufficio Pubblica Istruzione e nell’Avviso Pubblico. La mancata accettazione nel termine sarà considerata quale “rinuncia” e comporterà la decadenza dalla graduatoria e lo scorrimento della lista di attesa.

Pertanto, tutti gli ammessi al servizio per la prima infanzia comunale sono invitati a seguire le indicazioni fornite dall’Ufficio competente che, negli orari di servizio, resta a disposizione per eventuali chiarimenti, anche telefonando ai numeri: 0766 590563/562/565 - 329 0088576.

Sempre nell’ambito della pianificazione del nuovo anno scolastico, da mercoledì 31 maggio sono aperte le iscrizioni per la fruizione del servizio di refezione scolastica degli alunni frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, esistenti sul territorio comunale. Il termine scadrà il 19 agosto 2023. L’iscrizione e/o la conferma sono obbligatorie per tutti gli utenti frequentanti il servizio mensa nell’anno scolastico 2023/2024. Il servizio stesso verrà garantito solo a coloro che effettuano l’iscrizione o la conferma della stessa.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online collegandosi al link: http://scuoledussmann.it selezionando “Comune di Civitavecchia”, cliccando su “Area genitori” e poi su “Vai alla pagina”, dove è presente l’area riservata “genitori”.

Il personale della concessionaria sarà disponibile per supporto alle iscrizioni online al front office situato in via Terme di Traiano n. 37, dal 25 al 29 settembre prossimi nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle12.00; mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00.

Il sistema di pagamento è di tipo “prepagato” o tramite addebito diretto SDD. Il portale bloccherà l'iscrizione in caso di irregolarità nei pagamenti.

La Dussmann Service è anche disponibile telefonicamente ai numeri 02 91518.240, dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, o su posta elettronica all’indirizzo iscrizionemensa@dussmann.it (specificare sempre per quale Comune si scrive).

Per ulteriori informazioni scrivere a mensascolastica@comune.civitavecchia.rm.it .