«Tutelare la figura dei docenti specializzati sul sostegno». A chiederlo è la segretaria generale della Uil scuola Viterbo Silvia Somigli.

«Supporto ai diritti dei docenti Itp specializzati sul sostegno - dice Somigli - e apertura dei percorsi abilitanti. Itp, insegnanti tecnico pratici, che, con profondo impegno e professionalità, contribuiscono ogni giorno al buon funzionamento del sistema scolastico nazionale, in rappresentanza di migliaia di docenti specializzati sul sostegno, inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella classe di concorso Adss, i quali condividono la nostra preoccupazione e la nostra determinazione nel rivendicare pari dignità e diritti professionali». «Non possiamo ignorare le crescenti disparità di trattamento - prosegue Somigli - che penalizzano rispetto ai colleghi laureati, specialmente per quanto riguarda il riconoscimento professionale, le opportunità di carriera e il punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps)». «Nonostante l'inserimento nelle stesse graduatorie dei docenti laureati e il lavoro qualificato - aggiunge poi Somigli - continua a persistere una chiara distinzione che mette gli Itp in una condizione di svantaggio, riducendo le opportunità di lavoro».

Le richieste della Uil scuola sono le seguenti: disparità di trattamento: nonostante la loro specializzazione, le opportunità di carriera e il riconoscimento professionale vengono negati in misura ingiusta rispetto ai docenti laureati; diritto all'eguaglianza: affinché venga garantita una piena equiparazione, soprattutto per i docenti specializzati nella classe di concorso Adss (sostegno). Questo si traduce nel riconoscimento del titolo in termini di punteggio nelle graduatorie e nell'accesso alle stesse opportunità di avanzamento di carriera riservate agli altri docenti; riconoscimento della professionalità: nonostante le competenze e l'esperienza maturata sul campo, continuano ad essere sottovalutati e a ricevere trattamenti iniqui. È necessario che il ruolo degli Itp specializzati sul sostegno sia adeguatamente valorizzato nel contesto scolastico e riconosciuto a livello professionale; apertura immediata dei percorsi abilitanti: chiediamo l'immediata apertura dei percorsi abilitanti per tutte le classi di concorso, in modo da consentire ai docenti Itp di accedere a percorsi di abilitazione formale e certificata, garantendo loro le stesse opportunità di avanzamento di carriera».

