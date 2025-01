CIVITAVECCHIA – Una delegazione di Msc Crociere, composta da Izzo Fortuna, Crew Talent Acquisition Business Partner, e Antonio Di Martino, ha visitato ieri alcuni istituti scolastici di Civitavecchia: l’IIS Calamatta, il Centro di Formazione Professionale Regionale Lazio, l’IIS Stendhal e l’IIS Marconi. Gli incontri sono stati finalizzati a illustrare le eccellenze formative della città e a promuovere le professioni marittime come opportunità concreta di inserimento lavorativo per i giovani del territorio.

Gli assessori Piero Alessi, delegato al Lavoro, e Stefania Tinti, delegata all’Istruzione, che hanno accompagnato la delegazione, hanno espresso grande soddisfazione per l’esito degli incontri, ringraziando i dirigenti scolastici Giovannina Corvaia, Maria Federici, Nicola Guzzone e Paolo Aloisi per la disponibilità e l’impegno profuso nel valorizzare il ruolo strategico delle scuole locali nella formazione dei futuri professionisti del settore.

«Con questo incontro, diamo inizio a un percorso che non era mai stato fatto prima, diciamolo senza timidezze» ha dichiarato l’assessore Piero Alessi, sottolineando come «vogliamo aprire una porta di opportunità ai nostri giovani che finora era rimasta chiusa, instaurando un dialogo diretto con le importanti realtà imprenditoriali che operano sul nostro territorio. È un passo inedito e fondamentale per costruire un ponte solido tra formazione e mondo del lavoro». L’assessore Stefania Tinti ha evidenziato come «le scuole di Civitavecchia rappresentino un’eccellenza nel panorama formativo regionale – ha aggiunto - capaci di preparare gli studenti ad affrontare le sfide di un mercato del lavoro sempre più competitivo. Investire nella formazione di qualità è essenziale per rispondere alle esigenze di un settore strategico come quello marittimo».

Msc Crociere ha manifestato grande interesse e disponibilità nel rafforzare il dialogo con le scuole del territorio, aprendo prospettive di collaborazione future per l’inserimento lavorativo dei giovani formati dagli istituti civitavecchiesi.