VITORCHIANO - Terminati i lavori di potenziamento della mensa della scuola primaria. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che sottolinea: «L'obiettivo resta quello di migliorare e potenziare le strutture scolastiche di Vitorchiano».

Lo scorso 10 giugno scorso, con il termine delle attività didattiche, avevano preso il via i lavori di potenziamento e miglioramento della mensa della scuola primaria di Vitorchiano. «Un intervento da circa 200mila euro, per i quali l’amministrazione comunale ha ottenuto l’erogazione di uno specifico finanziamento in seno al Pnrr, che permetterà di rinnovare pavimenti, controsoffitto, impianti, bagni, locale per lo sporzionamento e vetrate. Tali azioni contribuiranno a incrementare ulteriormente un servizio fondamentale per le famiglie. Si tratta di attività che fanno seguito alle numerose altre attuate negli ultimi anni e che hanno interessato l’immobile di via Manzoni, dove hanno sede sia la scuola primaria sia la scuola secondaria di primo grado, innalzandone i livelli di sicurezza, sostenibilità e fruibilità», fanno sapere dal palazzo comunale. «Tra queste ricordo la nuova pavimentazione esterna alla scuola secondaria - afferma il sindaco Ruggero Grassotti -, che ha permesso di eliminare la fastidiosa ghiaia nell’ingresso di piazza San Pietro, così come peraltro già fatto alcuni anni prima nell’area in uso alla scuola primaria, dove è stata posizionata idonea pavimentazione anti-trauma adatta ai più piccoli. Inoltre sono stati recentemente sostituiti gli infissi nella porzione in elevazione, limitrofa al campo da gioco e in uso alla secondaria. Ricordiamo che questi locali vennero inaugurati dall'allora sindaco Olivieri circa dieci anni fa. Tra le finalità degli interventi c'è anche quella di ridurre i costi energetici e disporre di nuove risorse da reinvestire nella scuola stessa: in tal senso vanno anche le future installazioni di nuovi pannelli fotovoltaici su etti degli edifici». «Tra i principali cantieri terminati - prosegue il primo cittadini - non posso fare a meno di menzionare ancora una volta quello di adeguamento sismico, terminato nel settembre 2023 per circa 700mila euro complessivi. Lavori fortemente voluti dal Comune di Vitorchiano e diventati realtà dopo un intenso iter amministrativo, campagne di misurazione, sondaggi sul campo, successiva progettazione e soprattutto grazie al finanziamento richiesto e ottenuto dal MIUR. Un cantiere di cui essere tutti orgogliosi, che permette di risolvere le criticità del passato permettendo al nostro paese di essere un’eccellenza nella Tuscia con tutti gli immobili scolastici adeguati dal punto di vista antisismico. Dal 2016 ad oggi abbiamo vissuto otto anni intensi in cui la scuola è stata sempre al centro dell'attenzione dell’amministrazione comunale. Dall’efficientamento energetico alla messa in sicurezza degli ambienti, dalla sostituzione degli infissi al cambio delle caldaie, dalla sistemazione delle aree esterne alla fornitura di nuovi arredi, abbiamo investito quasi 2 milioni di euro complessivi tra interventi ultimati, in corso d'opera o di prossimo avvio. Lavoro e forniture che sono il frutto di un'azione coordinata senza la quale questi risultati non sarebbero stati possibili.

A tutto questo si aggiunge oggi il nuovo polo dell'infanzia in località Pallone, il cui cantiere è entrato nel vivo, in particolare dopo che TAR del Lazio e Consiglio di Stato ne hanno confermato la regolarità amministrativa e tecnica. Una nuova scuola per la fascia di età 0-6 anni finalmente dotata anche di un nido comunale. Un edificio per il quale si sono espressi con parere positivo Miur, Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Asl Viterbo e vigili del fuoco. La scuola e i servizi alle famiglie rappresentano la nostra concreta volontà di guardare avanti per creare un futuro forte e solido per le giovani e giovanissime generazioni. Lo scopo di questa intensa e continua attenzione verso l’edilizia scolastica è avere edifici sempre più sicuri, fruibili, sostenibili e confortevoli per dare ai ragazzi uno strumento moderno e adeguato ai tempi.