FIUMICINO - Il suono della campanella che sancisce l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 si fa sempre più vicino: il 13 settembre gli alunni di Fiumicino saranno chiamati a tornare tra i banchi.

Proseguono intanto le iscrizioni alla mensa scolastica, ma per effettuare la domanda c’è tempo solo fino al 10 settembre 2023:

Il Prof. Tasciotti Roberto informa che « fino al 10 settembre 2023 sarà possibile iscrivere tutti gli alunni che frequenteranno l’anno scolastico 2023/2024, a tempo pieno o modulare, presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Fiumicino, al Servizio di Refezione Scolastica.

«Per la procedura d’iscrizione – spiegato il Prof. Roberto Tasciotti – basta andare sul sito del Comune di Fiumicino e cercare l’avviso pubblico e seguire tutto il percorso stabilito. L’Amministrazione è a disposizione per qualsiasi chiarimento».

È inoltre ancora possibile richiedere i buoni libro per l’acquisto dei testi scolastici: fino al 5 ottobre 2023, infatti, possono essere effettuate le domande per usufruire del contributo per la spesa dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali o notebook o tablet per l’anno scolastico 2023-2024. I buoni sono rivolti agli studenti, residenti nel Comune di Fiumicino, frequentanti Istituti d’istruzione secondaria di I e II grado, in possesso dei requisti necessari all’erogazione del buono: «Il requisito familiare è l’indicatore della situazione equivalente (ISEE) non superiore a 15.493.71 euro - spiegava il Prof. Roberto Tasciotti -.

Il bando si trova sul sito del Comune di Fiumicino all’albo pretorio on-line- sezione Avvisi pubblici. La domanda può essere effettuata solo on-line. Tutte le informazioni possono essere richieste all’email: diritto.studio@comune.fiumicino.rm.it.