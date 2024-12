CIVITAVECCHIA – Una tre giorni intensa, con i docenti del Marconi rientrati a Civitavecchia con un baglio carico di soddisfazioni. La vicepreside Paola De Paolis e la professoressa Giulia Casini sono state infatti impegnate nell’organizzazione del convegno e dei laboratori nell’ambito del progetto LS-OSA che ha visto l’istituto superiore guidato dal dirigente Nicola Guzzone scuola polo, collaborando con Ministero dell’Istruzione, Roma 3 e l’Accademia delle Scienze di Torino.

«La tre giorni è stata la parte finale del percorso - ha spiegato la professoressa De Paolis - dopo aver selezionato 26 docenti di scuola secondaria di secondo grado averli formati sulla didattica sperimentale per le scienze e aver provato in classe gli esperimenti selezionati, abbiamo organizzato il convegno: su 344 richieste di partecipazione da tutta Italia, ne abbiamo accolte 108, per un totale di circa 130 docenti protagonisti. Ci siamo rivolti alla scuola secondaria di primo grado, spesso prive di laboratori e di strumentazioni, per far capire che gli esperimenti possono essere svolti semplicemente in classe, con materiale povero e riciclato». Ed il successo è assicurato, considerato l’entusiasmo che si è respirato a Bologna, con i sette laboratori incentrati su Chimica, Biologia Astronomia e Scienze della Terra. «Si è sprigionata una grande energia - hanno concluso le due docenti - c’è una gran voglia di fare, di mettersi in gioco e di coinvolgere i nostri ragazzi. Gli esperimenti saranno caricati su una piattaforma e saranno accessibili anche a tutti coloro che vorranno utilizzarli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA