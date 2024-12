CIVITAVECCHIA – Un pomeriggio, quello di oggi, colorato di suoni fra i tasti bianchi e neri dei giovani pianisti del Liceo musicale Galilei di via dell’Immacolata. Le tre classi di Pianoforte dei professori Giampiero Belotti, Laura Simionato e Sonia Turchi si uniscono in una vera e propria maratona: 40 alunni si susseguono rapidamente al mezzacoda dell’aula Magna, con l’intensità e la freschezza che caratterizzano l’età degli adolescenti e con la passione che alimenta le vite di questi musicisti in erba pieni di aspettative e di coraggio. Il Liceo apre ancora una volta le porte, con appuntamento alle 15,30 con “88Tasti”per trasmettere il fermento artistico che fra quelle mura si produce, per far conoscere quanto vitalità e rigore, tra le note della musica, siano una cosa sola...in itinere. Oggi quindi, alle 15,30 sboccia al Galilei, ancor prima che in natura, la primavera della cultura.

