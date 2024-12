Il prossimo dell’11 aprile, presso la sede di Santa Maria in Gradi, si terranno i festeggiamenti per il 45° anno dalla Fondazione dell’Università degli Studi della Tuscia.

Per l’occasione, la cerimonia di apertura prevede un annullo filatelico dedicato al 45°anno di fondazione dell’Università e, nel Chiostro rinascimentale, sarà allestito uno stand dedicato, collocato all’interno del Laboratorio C, dove sarà possibile ricevere il timbro personalizzato, dalle ore 11 fino alle 17.

A seguire il rettore Stefano Ubertini e la direttrice generale, insieme ai docenti e ad alcune unità di personale tecnico amministrativo, presenteranno, presso l’Aula Magna del Rettorato, il progetto “Credi in Gradi”, un complesso lavoro di recupero, conservazione e valorizzazione finalizzato a promuovere il patrimonio materiale e immateriale del complesso monumentale di Santa Maria in Gradi. Interverranno il Direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, ed il Direttore generale degli Archivi del Ministero della Cultura, Antonio Tarasco. Il progetto, cofinanziato dal Ministero della Cultura, ha consentito la realizzazione di sistemi di realtà aumentata per la fruizione del sito, studi mediante Imaging multispettrale e spettroscopia Raman per caratterizzare alcune opere e materiali, digitalizzazione di circa 370 opere che datano dalla prima metà del ‘500 al pieno ‘800, tra cui circa 40 fra cinquecentine e seicentine di notevole valore storico e la realizzazione e l’installazione di sistemi di gamification e voicemap. Inoltre, attraverso la ristrutturazione di alcune aree dismesse, è stato realizzato l’archivio generale di Ateneo e un Laboratorio di archivistica e digitalizzazione.

«Il progetto – ha affermato il Rettore Stefano Ubertini – metterà a disposizione della comunità un prezioso patrimonio storico-artistico, che andrà ad arricchire il già vasto patrimonio monumentale della città, contribuendo all’aumento dell’attrazione turistica di tutto il territorio e confermando il legame tra l’Università ed il suo contesto naturale».

La mattinata si concluderà con l’inaugurazione del Laboratorio di archivistica e digitalizzazione dell’Ateneo, centro di sperimentazione di buone pratiche di memoria. Il laboratorio, ospitato in una sezione del Complesso appena restaurata, è al servizio non solo dell’Ateneo ma di tutto il territorio, con testimonianze uniche legate al Complesso monumentale e alle diverse destinazioni d’uso che l’hanno visto protagonista attraverso i secoli, da convento domenicano a carcere cittadino ed infine polo universitario.

A partire dalle ore 15 fino alle 17 sarà possibile partecipare ad un percorso guidato alla scoperta dei tesori di Santa Maria in Gradi, a cura del Polo bibliotecario umanistico-sociale e del Sistema Museale di Ateneo. Partenza dalla Chiesa di Santa Maria in Gradi. Per concludere i festeggiamenti dedicati alla celebrazione dei 45 anni dell’ateneo, alle 18.30 sarà previsto un brindisi con torta e intrattenimento musicale presso il Chiostro Rinascimentale del Rettorato.

