Come ogni anno gli studenti del Paolo Savi hanno partecipato al concorso “Conoscere la Borsa”, promosso dalla Fondazione Carivit, piazzandosi al primo posto a livello provinciale. L’edizione 2023 è stata diffusa in quattro paesi europei (Francia, Germania, Italia, Lussemburgo) e in altre nazioni (Messico, Ecuador, Vietnam, Russia e Singapore). A vincere il Concorso provinciale è stato il team “Lorenzo Enea” composto da tre studenti: Alessandro Braconi, Lorenzo Enea, Abdoulaye Keita della classe VB Sistemi Informativi Aziendali del Paolo Savi, guidati dalle docenti Silvia Bruni e Manuela Patuzzi. Il concorso prevede anche una categoria per i docenti, nell’ambito della quale Sanzio Patacchini, docente di economia aziendale si è classificato secondo a livello nazionale. L’obiettivo di Conoscere la Borsa è quello avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia e del risparmio, mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Gli studenti partecipanti, organizzati in squadre, hanno la possibilità di investire, via Internet, un capitale virtuale di 50mila euro in diversi titoli quotati nella Borsa di Stoccarda. Sebbene tutte le transazioni d’acquisto e di vendita siano simulate, le quotazioni in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono reali. L’iniziativa rappresenta una preziosa esperienza di “lavoro di squadra” tra gli studenti, con il coinvolgimento e il supporto dei docenti, in una cornice europea che permette di allargare il piano del confronto in ambito internazionale. Al termine del concorso gli studenti delle squadre vincitrici parteciperanno ad un evento conclusivo internazionale. Oltre alla manifestazione internazionale, è prevista anche a livello nazionale l’organizzazione di un meeting e di una cerimonia conclusiva del Concorso che si terrà a Trento a fine maggio 2024. «Partecipando al concorso Conoscere la Borsa gli studenti possono esercitarsi in modo estremamente pratico e privo di rischi nell’acquisto e nella vendita di titoli, acquisendo ampie conoscenze sulla Borsa e su come si possa investire danaro con oculatezza in una prospettiva futura - afferma la dirigente scolastica Paola Bugiotti - ringrazio la Fondazione Carivit della preziosa opportunità offerta, che ha consentito ai ragazzi di implementare ed esercitare le loro competenze nel campo dell’economia e della finanza, in linea con il percorso di studi che stanno concludendo e faccio le mie congratulazioni ai vincitori e ai docenti».