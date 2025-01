CIVITAVECCHIA – L’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Calamatta si prepara ad accogliere una nuova era dell’istruzione con l’avvio di un'innovativa sperimentazione di indirizzo di scuola superiore della durata di quattro anni per l’anno scolastico 2025/26.

Come spiegato dalla dirigente scolastica Giovannina Corvaia, questa nuova offerta formativa, approvata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresenta un passo decisivo per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e per offrire agli studenti un percorso formativo mirato e all’avanguardia.

La sperimentazione riguarda l’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, che offrirà una preparazione approfondita nei campi della chimica applicata, della scienza dei materiali e delle biotecnologie. Gli studenti avranno la possibilità di fare esperienza diretta in laboratorio, collaborare con enti di ricerca e aziende del settore e utilizzare tecnologie all’avanguardia per garantire un percorso formativo in linea con le richieste del settore scientifico e industriale.

«L’introduzione di questo corso quadriennale - ha aggiunto la dirigente Corvaia - rappresenta un’opportunità unica per gli studenti che desiderano avvicinarsi al mondo del lavoro o proseguire gli studi universitari in tempi più brevi, garantendo al contempo una formazione di altissimo livello. Questo percorso è stato progettato per integrare una solida base teorica con esperienze pratiche, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e specialistiche». La sperimentazione farà parte della filiera 4+2, supportata da partner di eccellenza. I partner coinvolti includono Its Ntv Accademy, Its Pharma Accademy, Latina Formazione e Lavoro Srl, Job Consult Srl, Lnage Srl, ed Engim San Paolo – Giuseppini del Murialdo Ets.

Anche questi soggetti si costituiranno in Rete a seguito di autorizzazione da parte del MIM alla sperimentazione.

