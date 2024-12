LADISPOLI - Il Di Vittorio esulta per il nuovo oro conquistato da Rebecca Ortu nel campionato mondiale "Youth League Karate" che si sta disputando a Jesolo con più di 4000 atleti provenienti da 81 nazioni. «Stiamo seguendo mese dopo mese i successi di Rebecca - ha detto la professoressa Bruna Calato, docente di Scienze Motorie - e desideriamo rivolgere i più sentiti e affettuosi complimenti alla nostra campionessa che sta portando ai più alti livelli il suo straordinario talento atletico. Naturalmente la aspettiamo tutti con gioia per festeggiare insieme questo nuovo traguardo». Di pochi mesi fa la vittoria della medaglia d'argento nella 30^ edizione del Campionato del Mediterraneo, quindi l'oro al Palafijlkam di Ostia nelle Rappresentative regionali, ora un nuovo oro nella Coppa del Mondo per Club, dopo aver battuto in finale l'atleta polacca detentrice del titolo europeo. Un crescendo che sta entusiasmando i fan ma anche tutti coloro che credono nel valore formativo dello sport e in un sano agonismo.

