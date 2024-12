CIVITAVECCHIA – Gli studenti del liceo musicale “Galileo Galilei” e quelli dell’istituto comprensivo a indirizzo musicale “XVI Settembre” entrambi di Civitavecchia sono stati protagonisti ieri mattina in Regione Lazio. Gli alunni sono stati infatti ospitati presso la sala Mechelli della Pisana e premiati dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e dalla consigliera regionale del territorio, Emanuela Mari.

«Queste iniziative sono molto importanti, perché il nostro obiettivo è proprio quello di aprire le porte della Pisana ai ragazzi, per far conoscere il ruolo del Consiglio – ha spiegato il presidente Aurigemma - quali sono le funzioni e le attività che si svolgono, e quali sono le ricadute sui territori delle decisioni prese. Desidero innanzitutto ringraziare i docenti per il lavoro complesso che portano avanti. E noi, come istituzioni, dobbiamo svolgere un ruolo di supporto e affiancamento alle attività della scuola, accompagnando i ragazzi nel loro percorso di crescita. Ai ragazzi, poi, va il nostro riconoscimento, e per questo abbiamo consegnato loro anche un attestato, perché mettono passione in ciò che fanno, con impegno e sacrificio. E questi sono valori che saranno utili anche nella vita quotidiana. Tra l’altro, la musica è un mezzo importantissimo, che riesce a comunicare e diffondere messaggi, riuscendo ad abbattere barriere insormontabili. Colgo l’occasione per ringraziare la consigliera Emanuela Mari, che ha organizzato questa bella giornata, con l’obiettivo di evidenziare e valorizzare il talento dei nostri giovani e la loro passione».

Ringraziamenti ricambiati dalla consigliera Mari per la disponibilità del presidente Aurigemma ad abbracciare subito l’iniziativa. «Voglio rivolgere un plauso a tutti voi, e quello odierno vuole essere un riconoscimento al vostro talento, all’impegno profuso nel campo musicale. Siete una eccellenza per la città di Civitavecchia e per la regione Lazio. Nell’ambito delle nostre competenze – ha concluso Mari – saremo sempre al vostro fianco, perché per le istituzioni è molto importante fornire un contributo al fine di valorizzare le capacità e le competenze dei giovani e degli studenti del nostro territorio».