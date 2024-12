LADISPOLI - La "Ladispoli 1" accoglie la nuova dirigente scolastica ed è pronta per il nuovo anno scolastico. Prima riunione ufficiale della nuova preside, il 2 settembre scorso. Si tratta della professoressa Antonella Mancaniello, «già nota - spiegano dall'istituto comprensivo - per la sua lunga esperienza nel campo dell'istruzione e per il suo approccio innovativo alla gestione scolastica». La dirigente scolastica nell'arco dell'incontro «ha delineato le linee guida per l'anno scolastico 2024/2025 ponendo l'accento sull'importanza di un lavoro di squadra coeso e sulla centralità degli studenti nel percorso educativo. Durante la riunione, la nuova dirigente ha illustrato i suoi obiettivi principali, tra cui il rafforzamento dell’inclusione scolastica, l’innovazione didattica e il potenziamento delle competenze digitali, temi che rispondono alle esigenze di una scuola moderna e al passo con i tempi». «La nostra missione è formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di affrontare le sfide del futuro con competenza e creatività - ha detto la professoressa Mancaniello - evidenziando l’importanza di un’educazione che sia inclusiva e attenta alle specificità di ogni studente. I docenti dell’Istituto hanno espresso grande apprezzamento per la visione presentata dalla nuova dirigente, sottolineando la volontà di collaborare attivamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Il clima positivo e propositivo emerso durante l’incontro fa ben sperare per un anno scolastico ricco di successi e soddisfazioni per tutta la comunità scolastica. L’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, con la guida della professoressa Mancaniello, si prepara dunque ad affrontare il nuovo anno con rinnovato impegno, fiducia e determinazione, consapevole dell’importanza del ruolo educativo nella formazione delle nuove generazioni».

