LADISPOLI - Una delegazione dei membri del Parlamento della Repubblica di Romania ospiti alla Corrado Melone. Obiettivo: conoscere e condividere con i docenti le politiche di inclusione e istruzione seguite nell'istituto comprensivo ladispolano.

«Una rappresentanza degli alunni delle classi 2C, 2D, 3E secondaria ha eseguito gli Inni nazionali della Romania e dell’Italia e l’Inno dell'U.E., emozionando tutti i presenti». «La scuola “Corrado Melone” di Ladispoli è stata scelta perché, come scritto nella nota di accompagnamento della delegazione, è “un istituto scolastico dove la cultura romena, accanto ad altre culture del mondo, ha trovato una calorosa accoglienza”. La delegazione ha portato in dono ai ragazzi del corso LCCR diversi libri in lingua romena e un grandissimo e bellissimo tricolore romeno». «Accogliere personalità così elevate non è da tutte le scuole né da tutti i giorni e con vero piacere siamo stati onorati dalla presenza di rappresentanti del Popolo romeno», hanno concluso dalla scuola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA