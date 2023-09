CIVITAVECCHIA – È pronto a partire ufficialmente il nuovo Istituto Tecnico Superiore per l’Energia del Lazio ITSEL, con sede presso l’istituto Calamatta di Civitavecchia. Domani mattina alle 10 il corso sarà presentato presso la sede del Polo universitario a piazza Verdi.

Il programma della mattinata prevede l’apertura dei lavori da parte del presidente dell’ITS Alessandro Ruggieri, il saluto di Unindustria che da subito ha lavorato per questo obiettivo, e successivamente, in corner appositamente allestiti, incontri della durata di circa due ore in cui i candidati potranno conoscere più approfonditamente le esigenze professionali e occupazionali delle imprese.

Il percorso formativo è sostenuto da Enel, socio fondatore della Fondazione ITS, e prevede una durata di 1800 ore distribuite su quasi due anni. Il percorso offre un’alta specializzazione volta all’inserimento nel mondo professionale ancor prima del completamento degli studi, con un tasso di occupabilità di circa l’80% dei diplomati nell’area inerente al percorso concluso. L’ITSEL ha l’obiettivo di andare a colmare il fabbisogno di figure specializzate del settore di riferimento, offrendo percorsi altamente professionalizzanti, realizzati in collaborazione con le imprese del settore. I tirocini formativi obbligatori in azienda con le imprese partner del progetto prevedono circa 600 ore di stage e rappresentano un punto di forza per acquisire competenze sempre più specifiche per rispondere alla domanda delle aziende e del mercato. Gli studenti al termine del corso conseguiranno il titolo di “Tecnico superiore per la gestione e verifica di impianti energetici” con indicazione della specializzazione di “Tecnico superiore per i sistemi energetici sostenibili 4.0”. Le preiscrizioni ai corsi, che inizieranno nel mese di ottobre, sono già aperte sul sitowww.itsel.it

