Sport, disabilità e inclusione: si è tenuta ieri mattina, presso il campo da baseball di Montefiascone, la settima edizione degli Inclusive Games. La manifestazione sportiva, organizzata dall'IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa con il patrocinio del Comune di Montefiascone, è dedicata agli studenti con disabilità e si pone come obiettivo quello di diffondere nel territorio la cultura dell’inclusione, attraverso la promozione dei valori dello sport e della socialità. All’iniziativa hanno preso parte circa 250 studenti provenienti da diverse scuole della provincia di Viterbo: l’istituto Dalla Chiesa, il Cardarelli di Tarquinia, gli istituti scolastici Francesco Orioli e Santa Rosa di Viterbo, il Liceo di Tuscania, il Liceo artistico di Vignanello, l’istituto Omnicomprensivo di Orte e la scuola primaria di Montefiascone “IC Anna Molinaro”. Nel corso della mattinata i giovani si sono cimentati in diversi giochi di strada (palla avvelenata, tiro alla fune, rubabandiera), in squadre composte da 4 persone: uno studente con disabilità e tre compagni. A trionfare è stata una squadra del Dalla Chiesa di Montefiascone; al secondo posto una proveniente dal Santa Rosa di Viterbo, mentre a chiudere il podio sono stati gli studenti di Tarquinia.