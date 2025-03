CERVETERI - I ragazzi del Giovanni Cena in finale nella categoria scuola secondaria di I grado del contest fotografico "Il paesaggio nei tuoi occhi: immaigni di un patrimonio comune", promosso dall'ufficio scolastico regionale per il Lazio. «Oggi, 14 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, celebriamo con orgoglio il talento degli studenti dell'istituto comprensivo Giovanni Cena di Cerveteri», ha commentato l'assessore Federica Battafarano che si è voluta congratulare con gli studenti «per il percorso fatto fin qui». «Ora - ha aggiunto ancora l'assessore - abbiamo bisogno del supporto di tutta la comunità: le votazioni resteranno aperte fino alle 11 del 17 marzo. Aiutateci a sostenere la nostra scuola: le due fotografie più votate diventeranno le opere vincitrici del contest. Non perdiamo l'opportunità di valorizzare il talento dei nostri giovani artisti». L'opera con la quale la scuola ha partecipato all'iniziativa si intitola "L'infinito tra le rocce", «un'immagine che - ha spiegato ancora Battafarano - esprime la bellezza e la profondità del nostro paesaggio, raccontato attraverso lo sguardo attento e sensibile dei nostri studenti».

