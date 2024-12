CIVITAVECCHIA – Gli alunni del Liceo Musicale Galilei e dell’I.C. Via XVI Settembre di Civitavecchia si apprestano a celebrare in grande stile l’anniversario della nascita di uno dei più grandi geni musicali di tutti i tempi: Johann Sebastian Bach (21 marzo 1685).

Per ogni musicista che si rispetti, Bach è un punto di riferimento, un’inesauribile fonte di ispirazione, un padre spirituale. La sua musica travalica i secoli e non invecchia mai, viene usata ancora oggi per le pubblicità, per le colonne sonore, per le suonerie del telefono e quant’altro.

Una ricca scelta delle sue composizioni più rappresentative verrà eseguita dagli alunni delle scuole ad indirizzo musicale con una grande varietà di strumenti.

Due sono gli appuntamenti: venerdì 15 marzo alle 15.30, presso l’Aula Magna del Liceo Galilei in via dell’Immacolata e sabato 16 marzo alle 16, presso la Cattedrale San Francesco di Civitavecchia. L’ingresso è libero fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Questi “Bach days” saranno quindi un’occasione imperdibile per chiunque desideri conoscere meglio e apprezzare il genio del grande compositore e per applaudire gli studenti, piccoli e grandi, che con passione e coraggio hanno intrapreso il meraviglioso percorso musicale in un mondo sempre più digitalizzato.