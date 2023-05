BASSANO ROMANO - Si inaugura domani alle 17 nel plesso di via Vespucci dell’Iis Meucci la mostra "Il coraggio di contare”.

Si tratta di un’iniziativa nata all’interno del progetto Equality, finanziato dall’Ue nell’ambito del Piano operativo nazionale (Pon), condotto dalla professoressa Emanuela Coscia e finalizzato a sensibilizzare ragazze e ragazzi sull'importanza di perseguire le opportunità di studio e lavoro senza farsi condizionare dai pregiudizi e dalla discriminazione di genere.

Attraverso una serie di fotografie, testi e podcast ascoltabili mediante i device personali, la mostra racconterà le storie di donne straordinarie, ma in alcuni casi misconosciute, che hanno superato ostacoli e discriminazioni per realizzare i propri sogni, rivelando la forza e la determinazione necessarie per affrontare le difficoltà e raggiungere l'eccellenza: dall’attrice e scienziata Hedy Lamarr alla botanica Eva Mameli Calvino (madre dello scrittore Italo), dalla prima pilota di colore americana Bessie Coleman alla scienziata Rosalind Franklin,.

"Il coraggio di contare" non solo celebra le vittorie individuali, ma incoraggia le giovani donne a credere in sé stesse e a perseguire i propri obiettivi senza paura delle sfide che potrebbero incontrare lungo il cammino. La mostra vuole diffondere un messaggio di uguaglianza di genere, di fiducia nelle proprie capacità e di superamento dei limiti imposti dalla società. Il percorso espositivo è pensato per essere fruito anche dai bambini mediante l’ascolto di podcast a loro dedicati.

La mostra, che sarà inaugurata dal sindaco di Bassano Emanuele Maggi, sarà un'occasione unica per esplorare storie di coraggio, ispirarsi alle esperienze di donne straordinarie e contribuire a promuovere un futuro più equo e inclusivo per tutti.

