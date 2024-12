CANEPINA - Guasti alla linea elettrica e all’impianto di riscaldamento, chiuse la scuole a Canepina.

Questa mattina sono restati a casa gli studenti di elementari, medie e i piccoli alunni del micro asilo nido comunale.

A darne notizia, con un’ordinanza, il sindaco Aldo Maria Moneta. «Considerato che nella mattinata del 17 gennaio 2024 si è verificato un guasto alla linea elettrica che ha interessato il plesso della scuola primaria e secondaria di primo grado nonché il micro asilo-nido comunale e che ha causato ingenti danni alle attrezzature complementari compresi le caldaie e i climatizzatori necessari ad assicurare il riscaldamento degli ambienti scolastici – si legge nella nota ufficiale -, si ordina la chiusura della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e del micro asilo-nido comunale operanti nel territorio comunale di Canepina per la giornata di giovedì 18 gennaio 2024». Moneta spiega che «nonostante l'intervento tempestivo di personale specializzato, protratto per tutto l'arco della giornata, i guasti non sono stati completamente riparati sicché non è possibile assicurare per la giornata del 18 gennaio il normale riscaldamento degli ambienti scolastici della primaria, della secondaria di primo grado e del micro asilo nido comunale». Da qui la chiusura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA