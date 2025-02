TARQUINIA - Gli studenti dell'Istituto Vincenzo Cardarelli hanno brillato al concorso "Arte e Memoria: Narrazioni e Rappresentazioni della Shoah", organizzato dall’Università di Roma Tre per il Giorno della Memoria. La cerimonia si è svolta al Teatro Palladium di Roma con la partecipazione di numerosi istituti scolastici del Lazio.

Accompagnati dalle docenti Amalia Di Biagio e Rosà Vincenza Meli, con l’assistente amministrativa Luciana Tramontana, gli studenti hanno assistito ai saluti istituzionali e alla conferenza di Amedeo Osti Guerrazzi dell’Università di Padova sulla Shoah. Hanno poi seguito il reading "Razzia", interpretato da Gaia De Laurentiis e Fabio Ferrari con l’accompagnamento della Roma Tre Orchestra. Il concorso ha premiato opere che raccontano la Shoah attraverso l’arte. Il primo premio per la sezione multimediale è andato alla classe 4° Liceo Classico con "Il Tappeto di Stelle Gialle", mentre Chen Yun Han (2° Scienze Applicate) ha vinto per la sezione pittorica con "La Solitudine del Pianto". Sono state assegnate menzioni speciali a Sofia Corleto (3° Scienze Applicate) per "Il Treno di Nessuno", Chiara Moscatelli (2° CSA) per "Il Bambino e la Libertà" ed Eleonora Puri (4° Liceo Scientifico) per un elaborato letterario. L’evento ha offerto un’importante occasione di riflessione su uno dei capitoli più bui del Novecento, dimostrando il valore dell’arte nel tramandare il ricordo della Shoah.