LADISPOLI - Gli studenti della Ladispoli 1 incontrano gli agenti della Polizia di Stato. Obiettivo: prevenire il bullismo e il cyberbullismo. L'iniziativa rientra nel progetto "Scuole sicure", promosso dal commissariato di Polizia di Ladispoli con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi su tematiche fondamentali legate al rispetto, alla convivenza civile e alla sicurezza digitale. «La scuola ha un ruolo fondamenta nella formazione dei cittadini del futuro e nall prevenzione dei fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo - ha commentato la dirigente scolastica, la professoressa Antonella Mancaniello - Questo incontro con la Polizia di Stato ha rappresentato un’importante opportunità per i nostri alunni di comprendere meglio l’importanza del rispetto, dell’empatia e della responsabilità. È essenziale che i ragazzi imparino a riconoscere e contrastare ogni forma di violenza, sia fisica che psicologica, e sappiano che non sono mai soli. Ringrazio la Polizia di Stato per la loro disponibilità e il loro impegno nel promuovere una cultura della legalità tra i giovani».

