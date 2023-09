L’Università della Tuscia ha organizzato il primo evento del Festival della Scienza e della Ricerca edizione 2023, “Giustizia Agile”.

L’evento conclusivo del progetto “Giustizia Agile”, si terrà giovedì 21 settembre, presso l’Auditorium del Complesso di Santa Maria in Gradi, 4. Saranno esposti i risultati delle attività compiute, con particolare riferimento alla ricostruzione dei modelli operativi innovativi realizzati per gli uffici giudiziari. A seguire, avrà luogo una tavola rotonda per una riflessione congiunta sui modelli presentati.

