CIVITAVECCHIA – Il 26 settembre si è celebrata la Giornata Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio d’Europa per promuovere la diversità linguistica come strumento di comprensione interculturale e valorizzare il patrimonio culturale europeo. Anche il Liceo “G. Galilei” ha aderito all’iniziativa con attività nelle lingue studiate (inglese, spagnolo e francese) volte a sensibilizzare sull’importanza del plurilinguismo. Quest’anno il tema scelto è stato “Lingue per la pace”, per promuovere l’accoglienza e il dialogo tra i popoli. Durante la giornata, studenti e studentesse hanno condiviso esperienze all’estero maturate grazie alle numerose opportunità offerte dall’istituto, come stage, scambi culturali e percorsi PCTO. Un’occasione importante per riflettere sul valore delle lingue come veicolo di integrazione e strumento di pace, che arricchisce la già ampia offerta formativa del Liceo.