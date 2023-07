Si è svolta il 4 luglio la cerimonia di inaugurazione dell'Area ricreativa dei Gazebi del Polo di Agraria, dedicata al professor Renato D’Ovidio, professore di Fisiologia vegetale e già direttore del Dafne, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali. Il professor D'Ovidio, scomparso prematuramente nel 2017, è stato artefice della riqualificazione dell'area, ritenendo che l’Università dovesse essere una seconda casa per gli studenti e i colleghi. All’inaugurazione hanno partecipato numerosi colleghi dell’Ateneo e di altri Atenei e centri di ricerca, oltre ad ex studenti e a numerosi amici. Sono intervenuti ricordando la figura di D’Ovidio, oltre alla professoressa Stefania Masci e al Direttore del Dafne Danilo Monarca, il Magnifico Rettore Stefano Ubertini, l’ex Rettore Alessandro Ruggieri, l'ex Direttore Dafne Leonardo Varvaro, il Direttore del DIBAF Maurizio Petruccioli, i colleghi Domenico Lafiandra, Felice Cervone e Giulia De Lorenzo (Università La Sapienza), Francesco Favaron (Università di Padova), Carla Caruso, Chiara Volpi (Enza Zaden), che hanno ricordato commossi l’alto profilo umano e scientifico di D’Ovidio. Il professor Saverio Senni, in conclusione, ha letto un brano di Pasternak, dedicandoglielo. L’evento è stato molto sentito e toccante e tutti hanno convenuto che, la dedica dell’Area Gazebi al professor D’Ovidio, è quella che meglio rappresenta il collega e la sua dedizione al lavoro e agli studenti.