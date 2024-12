LADISPOLI - La Corrado Melone riceve in dono un pianoforte a un quarto di coda. A regalare lo strumento musicale alla scuola sono stati i fratelli Giorgio, Sandro e Rita Sciascia (famiglia del marito della professoressa Maria Annunziata Mastroianni) in ricordo della mamma Florinda Scifoni, maestra di musica e insegnante privata di pianoforte, molto conosciuta in città.

Il pianoforte è arrivato all’istituto comprensivo ladispolano lo scorso 28 agosto accolto da una piccola cerimonia di benvenuto alla presenza dei "pesciolini" della maestra Anna Maria De Biasio e dei loro genitori che hanno ascoltato con attenzione le parole della professoressa Stefania Pascucci e di un commosso Sandro (a nome dei fratelli Sciascia) e si sono poi estasiati ascoltando l’esibizione della giovanissima e talentuosissima Lisa Ciocca della futura 3B secondaria.

