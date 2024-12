CERVETERI - Aperte le iscrizioni all'istituto Mattei per il corso serale per studenti adulti per l'ottenimento del diploma di istituto professionale nei servizi commerciali. Il corso serale - si legge sul sito dell'istituto - è fondato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi e sul riconoscimento di crediti. Le lezioni sono distribuite su cinque giorni settimanali e seguono lo stesso calendario della scuola diurna. L'orario va dalle 17 alle 21.20 dal lunedì al venerdì. Il corso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 06 121128265 o scrivere una mail a: rmis05700x@istruzione.it

