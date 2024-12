CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il convegno "Per crescere nella Pubblica amministrazione" in programma domani, giovedì 25 gennaio alle 10:30, presso la sala consiliare del comune di Civitavecchia. L’evento è promosso dal comune della città di Civitavecchia, dall’Università Telematica eCampus, dal partner territoriale Orientacampus e dall’Associazione internazionale degli enti locali.

Il convegno vedrà i saluti istituzionali del sindaco, Ernesto Tedesco, e del consigliere della Città Metropolitana di Roma, Antonio Giammusso. Saranno presenti il direttore generale dell’Università eCampus, Alfonso Lovito, insieme ai docenti dell’ateneo, Manuela Ciani Scarnicci, Antonella Laino e di Massimo Pieri, nonché Ada Lo Savio, direttore tecnico e coordinatore del comitato tecnico-scientifico di Assincom.

Durante l'evento sarà presentata la nuova offerta formativa per l'anno accademico 2023 e 2024, con un focus particolare sui master di primo e secondo livello dedicati alla Pubblica amministrazione. I master che verranno proposti offrono ai funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali la possibilità di riqualificarsi al fine di avanzamenti di carriera. Si rivolgono, altresì, a tutti i laureati che intendono acquisire le competenze economico-giuridiche per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici. Una Pubblica amministrazione che ha bisogno sempre più di essere meglio organizzata e improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, soprattutto, di avere personale sempre più competente, con una migliore qualità del lavoro e in grado di affrontare nuove sfide

I lavori saranno moderati da Fabio Notazio, direttore del polo eCampus di Civitavecchia. Al termine dell'incontro, si terrà un rinfresco per concludere la giornata in un clima di condivisione e networking tra i partecipanti. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio stampa dell'Università telematica eCampus. Segreteria@ecampuscivitavecchia.it 800168726 tasto 2.

