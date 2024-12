CIVITAVECCHIA – Una proiezione dedicata agli studenti delle scuole superiori cittadine, che hanno assistito con interesse e partecipazione. Nell’ambito del progetto “Il Giardino dei Giusti” la comunità Sant’Egidio, in collaborazione con Comune e Fondazione Cariciv, ha promosso questa iniziativa con il cinema Royal aperto eccezionalmente la mattina per la proiezione di “Comandante”, l’ultimo film con Pierfrancesco Favino. «Un film sulla storia del Colonnello Salvatore Todaro e le sue gesta durante la seconda guerra mondiale - ha raccontato il sindaco Tedesco, presente in sala - una pellicola che tratta questioni quanto mai attuali, il tema bellico da un lato e quello più ampio della legge del mare, sempre a favore del salvataggio di chiunque sia in difficoltà. Dinamiche quest'ultime vive nella nostra città e che meritano un'approfondimento da parte dei ragazzi più giovani. Ringrazio la professoressa Antonella Maucioni per aver inserito quest'iniziativa nel più ampio progetto "Il Giardino dei Giusti", dando ai ragazzi l'opportunità di poter inoltre ascoltare le parole dello scrittore Sandro Veronesi, prima autore del libro "Comandante" e poi sceneggiatore del medesimo film, e dell'Ammiraglio Giovanni Pettorino». In sala anche la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, il regista Edoardo De Angelis ed il direttore marittimo del Lazio Michele Castaldo.

