LADISPOLI - Anche la Corrado Melone ha tra i suoi alunni i "Cercatori di poesia nascosta". La meloncina Sara Martina Barbu della 2^ F si è infatti classificata vincendo per l'istituto un premio in denaro di 350 euro destinato all'acquisto di libri per la biblioteca scolastica. Il premio è stato ottenuto, appunto, al concorso "Cercatori di poesia nascosta" giunto alla sua terza edizione e che «prevedeva di applicare - spiega il dirigente d'istituto, Riccardo Agresti, il Metodo Caviardage, tecnica di scrittura creativa poetica inventata da Tina Festa, su pagine scelte dal testo di Italo Calvino, "Il visconte dimezzato". La giuria - prosegue Agresti - ha esaminato oltre 3106 elaborati di studenti provenienti da scuole di tutta Italia e ha scelto 5 elaborati vincenti per ogni ordine scolastico.La premiazione si terrà alla Fiera della Piccola e Media Editoria "Più libri più liberi" di Roma, il 7 dicembre alle 10:30 in sala Polaris, presso La Nuvola». «Mi complimento pubblicamente con l'alunna vincitrice, alunna modello tra le eccellenze della nostra scuola, ma anche con gli altri alunni partecipanti del nostro Istituto, i quali hanno lavorato sodo per esercitarsi nella scrittura creativa e nel disegno rappresentativo della poesia nascosta. Si ringraziano la professoressa Luisa Stagno che ha concesso molte delle sue ore di lezione per il progetto, la professoressa Ruggiero che ha collaborato e aiutato i ragazzi nell'esercitarsi con la scrittura creativa, la professoressa Aurigemma che ha partecipato al progetto con una delle sue classi, la professoressa Pascucci che ha accolto subito l'idea e ha incoraggiato alla partecipazione e soprattutto si ringrazia la professoressa Ylenia Mocci che ha incitato, incoraggiato e supportato tutti i ragazzi che hanno partecipato».

