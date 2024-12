Palazzo dei Priori comunica che sarà possibile effettuare le ricariche dei buoni mensa scolastica presso l'Ufficio turistico di Viterbo, Spazio Pensilina, piazza Martiri d’Ungheria, fino al prossimo 30 giugno.

Dal 1° luglio 2024, ricorda sempre il Comune, le ricariche dei buoni mensa, da pagare in contanti o tramite il servizio Pos, potranno essere effettuate presso il centro cottura della società E.P. S.p.A. sito in via del Lavoro n. 10, località Poggino, nei seguenti giorni e orari: dal 1° al 31 luglio; il lunedì dalle ore 8 alle ore 12; il giovedì dalle ore 15 alle ore 19; dal 1° al 31 agosto, il giovedì dalle ore 8 alle ore 12; dal 2 al 15 settembre, il lunedì dalle ore 8 alle ore 12; il giovedì dalle ore 15 alle ore 19.

Dal 16 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 11 alle ore 13,30; il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18.

L'altra modalità per acquistare i buoni per la mensa scolastica è quella online, sempre valida, tramite piattaforma PagoPA.

Si invitano gli utenti a verificare il proprio credito/debito e saldare quanto prima eventuali debiti.

