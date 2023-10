ACQUAPENDENTE – Tra i 16 istituti scolastici individuati dal ministero dell’Istruzione e del Merito, il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Acquapendente si appresta ad avviare dall’anno scolastico 2023-2024 il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. Ne danno notizia la direttrice scolastica Luciana Billi e lo staff di “Curvatura biomedica”.

Il percorso nazionale, che riproduce il modello ideato e sperimentato dal liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, avrà una struttura flessibile e si articolerà in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale.

La sperimentazione indirizzata agli studenti delle classi terze, avrà una durata triennale, con attività tenute dai Docenti interni di Scienze Naturali e Biologia e da Medici dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e odontoiatri e attività “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dall’Ordine stesso.

Unico nella struttura e nei contenuti, il percorso vuole fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti e facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo per capire, sin dalla terza classe del liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario.

Un risultato straordinario per l’istituto scolastico e una opportunità formativa unica per i suoi studenti.

Alto l’entusiasmo della dirigente scolastica Billi e del personale docente: «È un ulteriore tassello al nostro piano di valorizzazione delle eccellenze; una occasione per gli studenti, le famiglie e il territorio».

