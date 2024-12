CERVETERI - Prima l'iniziativa "Adotta un faro per la scuola" promossa dal consigliere d'opposizione Alessandro Fondate per cercare di ridare luce alla palestra della Salvo D'Acquisto. Ora due interrogazioni per rendere più "semplice" e soprattutto sicura la vita di alunni, insegnanti e genitori, dell'istituto comprensivo Giovanni Cena. Promotore dei due documenti che approderanno in uno dei prossimi consigli comunali, è il capogruppo di Forza Italia, Emanuele Vecchiotti. Nella prima interrogazione, l'attenzione del consigliere comunale, si è posata sull'impianto antincendio dell'istituto scolastico: «fuori uso». «Chiediamo l'ammodernamento e la messa in funzione dell'antincendio - ha spiegato Vecchiotti - È necessario per garantire la totale sicurezza di chi ci lavora e chi ci vive quotidianamente, che sono i nostri ragazzi che hanno il diritto allo studio e di farlo nelle migliori condizioni possibili». E riguarda sempre il "Giovanni Cena" la seconda interrogazione che approderà in massima assise cittadina. In questo caso i riflettori sono puntati al piazzale antistante il plesso: «sconnesso e reso impraticabile - ha aggiunto Vecchiotti - dalle radici degli alberi. Non è più percorribile nemmeno dai pullmini o dai mezzi di soccorso». E poi la "provocazione": «Vogliamo "aiutare" la maggioranza a porre l'attenzione su temi che veramente stanno a cuore i cittadini». «Per noi, Forza Italia, le scuole sono uno dei punti cardine dell'azione politica»